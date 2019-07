Ed Sheeran sceglie Bruno Mars per il video di Blow!

Ed Sheeran ha pubblicato il video di "Blow", tratto dal nuovo album "No. 6 Collaborations Project".

Alla canzone partecipano la stella del country Chris Stapleton e Bruno Mars. Ed è proprio a Bruno Mars che Ed ha affidato la regia della clip, girata nel celebre locale di Los Angeles Viper Room.

Se però credete di vedere nel video Ed Sheeran, Bruno Mars e Chris Stapleton be', vi sbagliate. Al loro posto infatti ci sono tre splendide ragazze: Cherish Waters (concorrente del programma tv "America's Next Top Model", nel "ruolo" di Ed Sheeran); Cheyenne Haynes (protagonista della serie "Just Add Magic" come Bruno Mars) e l'attrice e modella Jordan Kelly DeBarge nella parte di Chris Stapleton.

"No. 6 Collaborations Project" esce il 12 luglio.