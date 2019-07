Queen: oltre 50 batteristi in piazza suonano le hit della band!

La musica dei Queen a Chiavari, in un travolgente omaggio alla band di Freddie Mercury: è quanto è successo lo scorso week end nella cittadina ligure, dove oltre cinquanta batteristi si sono radunati in piazza Roma per eseguire le canzoni più amate dei Queen.

L'idea è stata di Elisa Pilotti (del Centro artistico musicale di Lavagna). Il colpo d'occhio è stato memorabile, grazie anche alle coreografie delle ballerine del Centro Study Danza Academy.

Tra le hit, che hanno entusiasmato il pubblico, non sono mancate naturalmente "We Are The Champions" e "Bohemian Rhapsody".