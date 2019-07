Bruce Springsteen suona a sorpresa ad Asbury Park: il video

Bruce Springsteen ha suonato a sorpresa il week end scorso allo Stone Pony, celebre locale di Asbury Park, emozionando nel profondo tutto il pubblico. Lo Stone Pony è infatti il club dove il Boss ha iniziato la sua carriera, e sul suo palco hanno mosso i primi passi anche tanti musicisti legati a Springsteen, come Patti Scialfa e Steve Van Zandt.

La serata era dedicata al live di Southside Johnny e degli Asbury Jukes; ad aprire lo show era stato Garry Tallent, bassista della E Street Band. Aria di famiglia dunque per Springsteen, che ha eseguito con Tallent "Dirty Rotten Shame" e con Southside Johnny "Sherry Darling", "The Fever", "Talk To Me", "Kitty's Back", "I Don't Want To Go Home", "Mona", "Not Fade Away" e "Having A Party".