Rino Gaetano: esce la raccolta Ahi Maria 40th

Rino Gaetano è stato tra gli artisti più originali e amati del panorama italiano. La sua è stata una vita troppo breve (l'artista è scomparso nel 1981, a poco più di 30 anni), ma durante la sua carriera Gaetano ci ha lasciato vere gemme come "Gianna", "E Berta filava", "Ma il cielo è sempre più blu", "Ahi Maria".

E proprio "Ahi Maria 40th" si intitola la nuova raccolta dedicata al musicista: 4 CD (con libro di 40 pagine) e 2 LP. La raccolta contiene anche le cover di Giusy Ferreri, Daniele Silvestri, Gianluca Grignani, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro e P.F.M., brani live e un demo inedito di “Ahi Maria” (che, per inciso, era dedicata alla madre del musicista).

La raccolta racconta la storia poco nota di Rino Gaetano, grazie alla collaborazione della famiglia, che nel libretto del cd rivela preziosi ricordi. (Foto Getty Images)

La Tracklist

CD 1

Gianna

Sfiorivano le viole

Supponiamo un amore

Spendi spandi effendi

Berta filava

E io ci sto

Resta vile maschio dove vai

E cantava le canzoni

Rare tracce

Mio fratello è figlio unico

Ad esempio a me piace il sud

A mano a mano

CD 2

Aida

Nel letto di Lucia

Metà Africa metà Europa

La festa di Maria

Cogli la mia rosa d’amore

E la vecchia salta con l’asta

Ahi Maria

Nuntereggae più

Escluso il cane

Su e giù

A Khatmandu

Aida (Q Concert)

CD 3

Ma il cielo è sempre più blu

Visto che mi vuoi lasciare

Io scriverò

Fontana chiara

Rosita

Tu, forse non essenzialmente tu

Anche questo è sud

Ping pong

I tuoi occhi sono pieni di sale

Solo con io

Le beatitudini

Aida (Live) (interpretato da Tour In Città Band)

CD 4

Ma il cielo è sempre più blu (interpretato da Giusy Ferreri)

Sfiorivano le viole (interpretato da Daniele Silvestri)

Aida (interpretato da Gianluca Grignani)

Le beatitudini (interpretato da Simone Cristicchi)

Escluso il cane (interpretato da Fabrizio Moro)

E cantava le canzoni (interpretato da P.F.M.)

Mio fratello è figlio unico (live) (interpretato da Rino Gaetano & I Crash)

E Berta filava (Live)

Spendi spandi effendi (live)

Ma il cielo è sempre più blu (Live) (interpretato da Rino Gaetano & I Crash)

Aida (Live)

Ahi Maria (demo)