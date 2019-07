Duran Duran: concerto speciale per i 50 anni dello sbarco sulla luna

I Duran Duran si esibiranno il 16 luglio al Kennedy Space Center di Cape Canaveral. Lo show è un evento speciale, organizzato per celebrare i 50 anni dallo sbarco sulla luna, avvenuto il 20 luglio 1969.

Fu allora che il leggendario Apollo 11, con gli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin, giunse sulla luna.

I Duran Duran si esibiranno nel Rocket Garden del Kennedy Space Center Visitor Complex. In programma anche uno show di drone art di Studio Drift e il dj set del DJ Evalicious. Il biglietto non è proprio a buon mercato (300 dollari), ma Iparte del ricavato sarà donato ai programmi di educazione STEAM, creati della Fondazione per la famiglia Aldrin.