Buon compleanno Federico Zampaglione

Tanti auguri Federico Zampaglione! L'artista è nato infatti il 29 giugno 1968. Per celebrare il suo compleanno, vi faccimao vedere il suo video "Vento del sud", un invito a tornare a godere delle cose semplici, della compagnia delle persone amate. «“Vento del sud" è una canzone costruita su atmosfere tropicali e sognanti», ha raccontato Zampaglione. «Mi piaceva l’idea di un vento caldo e sensuale proveniente dal sud, che quasi per magia potesse spazzare via i nuvoloni che hanno tenuto banco fino ad ora. Sarà proprio questo vento a guidarci in tour per tutta l'estate».