Il 15 luglio 1989 i Simply Red si trovano per la seconda volta al primo posto della classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti con la hit "If You Don't Know Me By Now", tratta dall'album "A New Flame".

"If You Don't Know Me By Now" era stata composta da Kenny Gamble e da Leon Huff e incisa nel 1972 da Harold Melvin & the Blue Notes.