Tiromancino: guarda il video di Vento del sud

E' stato proprio Federico Zampaglione a dirigere il nuovo video dei Tiromancino, "Vento del sud". La clip è stata girata in Puglia, a Mottola, in provincia di Taranto. Qui l'artista possiede un suo rifugio, baciato appunto dal vento del sud, che ha ispirato la canzone.

"Vento del sud" è un invito a tornare a godere delle cose semplici, della compagnia delle persone amate. «“Vento del sud" è una canzone costruita su atmosfere tropicali e sognanti», ha raccontato Zampaglione. «Mi piaceva l’idea di un vento caldo e sensuale proveniente dal sud, che quasi per magia potesse spazzare via i nuvoloni che hanno tenuto banco fino ad ora. Sarà proprio questo vento a guidarci in tour per tutta l'estate».