13 luglio 1985: i Queen rubano la scena a tutte le altre star al Live Aid

Il 13 luglio 1985 si svolge quello che è probabilmente il più grande concerto rock della storia: il Live Aid, organizzato da Bob Geldof (Boomtown Rats) e Midge Ure (Ultravox) per ricavare fondi contro la carestia in Etiopia. L'evento ha luogo su due palchi, uno a Philadelphia, negli Stati Uniti, l'altro a Londra.

Tante le star che si esibiscono, da David Bowie a Madonna, da Elton John a Phil Collins, da Tina Turner ai Rolling Stones, dagli U2 a Bob Dylan.

A lasciare senza fiato il pubblico è però la performance di Freddie Mercury e dei Queen, sul palco di Londra.

Alla fine dei due concerti, sono stati cantati due inni da due band all star: "Do They Know It's Christmas", per il concerto di Wembley, intonato dalla Band Aid (che raccoglieva i partecipanti allo show londinese) e "We Are the World", per l'evento di Philadelphia, cantato dalla band USA for Africa (con tutti i partecipanti al concerto statunitense).