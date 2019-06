Gli A- ha e il record di Take On Me

"Take On Me" dei norvegesi A-ha è stata una grande hit degli Anni Ottanta. E adesso non si fa che parlarne. Ma perché? Semplice: c'è un premio in palio. Chi infatti riuscirà a indovinare il giorno e l'ora in cui il video di "Take On Me" raggiungerà il miliardo di visualizzazioni, vincerà un viaggio per due persone a Trondheim, in Norvegia, e incontrerà la band. Il giorno dell'incontro è il 7 febbraio del prossimo anno, in occasione dell'Hunting High & Low Tour della band.

A lanciare il concorso sono stati proprio gli A-ha, attraverso la loro pagina Facebook. Il video ha quasi raggiunto la cifra eccezionale di un miliardo, dunque, se volete partecipare, non perdete tempo...