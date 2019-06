Il 26 giugno 1956 nasce a Stockton, in California, Chris Isaak. Musicista e attore, ha recitato in film come "Piccolo Buddha" di Bernardo Bertolucci, "Il silenzio degli innocenti" di Jonathan Demme, "Fuoco cammina con me" di David Lynch e in serie tv come "Friends".

La sua canzone più nota è "Wicked Game", nota anche per il bellissimo videoclip, girato dal fotografo Herb Ritts e interpretato dalla supermodel Helena Christensen.