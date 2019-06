25 giugno 1983: i Police conquistano le classifiche con Synchronicity

Il 25 giugno 1983 "Synchronicity" dei Police raggiunge la vetta delle classifiche britanniche (l'album è anche al numero uno negli Stati Uniti).

"Synchronicity" contiene hit come "Every Breath You Take" e "Wrapped Around Your Finger" ed è l'ultimo album in studio dei Police. Il disco vince tre Grammy Award nel 1984: miglior performance rock di un duo o un gruppo, miglior interpretazione vocale di gruppo e canzone dell'anno per il singolo "Every Breath You Take".