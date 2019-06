Freddie Mercury: ecco l'inedita Time Waits For No One

E' stata pubblicata una versione inedita di "Time", la canzone che Freddie Mercury aveva registrato nel 1986 per il concept album ispirato all’omonimo musical. La canzone è anche accompagnata da un video con immagini originali di Mercury.

A collaborare con Mercury al brano era stato il musicista e produttore Dave Clark. "Time" (adesso battezzata con il nome completo, "Time Waits For No One", fu registrata agli Abbey Road Studios di Londra nel gennaio del 1986. Il musical "Time", interpretato da Sir Laurence Olivier e Cliff Richard, debuttò al Dominion Theatre di Londra nell'aprile del 1986.

Il video di "Time" fu girato proprio al Dominion Theatre: le immagini sono state conservate a lungo in archivio e adesso tornano alla luce, insieme alla canzone. Dave Clark ha infatti ripreso in mano le 96 incisioni originarie e isolato la voce di Freddie Mercury. Il pianista Mike Moran, che aveva suonato nel brano registrato in stido, è tornato per seguire la parte di pianoforte. E adesso "Time Waits For No One" è stata pubblicata, per la gioia dei fan.