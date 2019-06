22 giugno 1969: scompare la grande Judy Garland

Il 22 giugno 1969 scompare Judy Garland, attrice e cantante interprete di film molto amati dal pubblico, come "Il mago di Oz" (in cui interpreta la splendida canzone "Over The Rainbow") e "E' nata una stella" (sì, proprio quello che ispirato la pellicola con Lady GaGa e Bradley Cooper). Ex bambina prodigio, la Garland aveva avuto un'infanzia e un'adolescenza difficili.

Judy Garland fu trovata sul pavimento della sua casa a Chelsea, Londra, quando era ormai impossibile salvarla: la star si era avvelenata con dei barbiturici a 47 anni di età. Lasciava una figlia, Liza Minelli, destinata a diventare una grande cantante e attrice.

