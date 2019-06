Il 19 giugno 2011 Amy Winehouse è fischiata a Belgrado, durante il suo concerto nella capitale della Serbia. Amy si presenta sul palco in stato d'ubriachezza, dimentica parte delle canzoni e lancia il microfono per terra prima di lasciare il palco. Il pubblico manifesta tutto il suo disappunto (il concerto è inoltre assai costoso per gli stipendi medi del paese).