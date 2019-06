17 giugno 1973: nasce la hit I Will Always Love You

Il 17 giugno 1973 Dolly Parton registra a Nashville la canzone "I Will Always Love You". A ispirare il brano era stato il suo compagno di allora, il celebre cantante country Porter Wagoner, da cui la Parton si stava appunto separando.

"I Will Always Love You" fu poi registrata nel 1992 da Whitney Houston per la colonna sonora del film "The Bodyguard - Guardia del corpo" e diventò una hit colossale. Fu al numero uno della classifica di vendita dei singoli per 14 settimane ed è il singolo cantato da una voce femminile più venduto nella storia della musica.