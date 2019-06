Il 14 giugno 1987 Madonna dà il via dal Giappone al suo Who's That Girl World Tour. La prima data è all'Osaka Stadium. Il tour sarà uno dei più fortunati di sempre e frutterà oltre venti milioni di dollari.

Il Who's That Girl Tour fu la prima tournée mondiale di Madonna e promuoveva l'album "True Blue" e la colonna sonora del film "Who's That Girl" (di cui era protagonista). Il tour si concluse in Italia, a Firenze.

(Foto Getty Images)