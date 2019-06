Il 12 giugno 1982 oltre 450.000 persone si radunano al Central Park di New York per assistere al grande concerto per il disarmo nucleare. Tra gli artisti che si esibiscono, Bruce Springsteen, James Taylor, Jackson Browne, Linda Ronstadt, Joan Baez. A firmare il poster dell'evento, Keith Haring.

Nel video Bruce Springsteen e Jackson Browne eseguono "Running On Empty".