L'11 giugno 1988 il Wembley Stadium di Londra ospita il concerto per i 70 anni di Nelson Mandela. Allo show partecipano grandi star come Whitney Houston, Phil Collins, Dire Straits, Stevie Wonder, Tracy Chapman, George Michael, Eric Clapton, UB40, Eurythmics e Simple Minds.

Il concerto fu trasmesso live in televisione in 40 paesi e fu visto da circa un miliardo di persone.

Guarda la performance di George Michael.