Il 6 giugno 1987 Whitney Houston festeggia il suo nuovo primo posto nelle classifica di vendita della Gran Bretagna con "I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)".

Non si tratta certo di un exploit isolato: "I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)" sarà anche il singolo al primo posto delle classifiche di numerosi altri paesi. Nel 1988 la canzone vincerà anche il Grammy Award come Best Female Pop Vocal Performance.