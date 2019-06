Il 4 giugno 1984 esce un album destinato a diventare leggendario: "Born In The USA", di Bruce Springsteen.

"Born In The USA" sarà l'album più venduto negli Stati Uniti nel 1985. Sarà anche l'album di maggior successo di Springsteen. Ben sette dei singoli tratti da "Born In The USA" entreranno nella Top Ten.