Bruce Springsteen pubblica il video di Tucson Train

Bruce Springsteen ha pubblicato il video di una nuova canzone tratta dal suo ultimo album "Western Stars": il brano si intitola "Tucson Train" e la clip che la accompagna è girata in un suggestivo bianco e nero.

Il video di "Tucson Train" è stato diretto da Thom Zimny, che aveva già curato la regia dei documentari dedicati al Boss "Springsteen On Broadway" e "The Ties That Bind".

"Western Stars" è stato anticipato dai singoli "Hello Sunshine" e "There Goes My Miracle". Bruce Springsteen ha dichiarato che "Western Stars" «segna il ritorno alle mie registrazioni da solista, con canzoni che raccontano di personaggi e arrangiamenti orchestrali, cinematici». Il Boss ha anche rivelato che nel 2020 arriverà un nuovo album con la E Street Band al quale seguirà un tour.