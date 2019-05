Il 3 giugno 1967 i Doors pubblicano "Light My Fire". La canzone è destinata ad avere un grandissimo successo e tuttora è una delle hit più note e amate tra quelle della band di Jim Morrison.

Ai tempi, fu anche considerata scandalosa. Basti pensare che i Doors furono invitati in tv, all'Ed Sullivan Show, ma fu chiesto loro di cambiare una frase del testo della canzone, "girl, we couldn't get much higher" (ragazza, non potremmo andare più in alto) per la sua allusione all'uso di sostanze stupefacenti (get high, in gergo). Jim Morrison e il resto del gruppo assicurarono che avrebbero usato una frase diversa, e in effetti durante le prove cambiarono le parole incriminate. Per poi cantare quelle originali durante la diretta. Le conseguenze? I Doors non furono mai più invitati all'Ed Sullivan Show.