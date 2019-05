2 giugno1984: Wake Me Up Before You Go Go conquista la classifica britannica

Il 2 giugno 1984 George Michael e Andrew Ridgeley (Wham!) festeggiano il loro primo posto in classifica per la canzone "Wake Me Up Before You Go Go", destinata a diventare una vera hit degli Anni Ottanta. E' anche la prima volta che una canzone del duo conquista la prima posizione nelle chart.

"Wake Me Up Before You Go Go" era stata scritta e prodotta da George Michael. L'ispirazione era venuta da un post it che Andrew Ridgeley aveva lasciato ai suoi genitori, chiedendo loro di svegliarlo prima di uscire (wake me up before you go). Per un errore, go era stato scritto due volte, e l'errore è stato volutamente lasciato nel titolo della canzone.