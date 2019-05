Mario Venuti: arriva il nuovo album Soyuz 10

Mario Venuti pubblica il 31 maggio il suo nuovo album, "Soyuz 10", che è stato anticipato dal singolo "Il pubblico sei tu".

"Soyuz 10" conclude idealmente la trilogia ragione-corpo-cuore composta dai precedenti “‘Il tramonto dell’occidente" (2014) e "Motore di vita" (2017), perché , come spiega l'artista, "Il tramonto dell’occidente’ raccontava razionalmente la società e la sua crisi, mentre"Motore di vita" era dedicato alla fisicità, al corpo e al ballo. Adesso è la volta del cuore con "Soyuz 10", nome ispirato da un modello di microfono che, per Mario Venuti, è «come una navicella spaziale che porta la mia voce nell’universo... Quindi ho aggiunto il numero 10 perché è il mio decimo disco. E poi Soyuz in russo significa incontro e poiché la maggior parte delle tracce sono canzoni d’amore, mi è sembrato il titolo perfetto».

I brani sono infatti positivi, distesi: «è l’album del cuore con canzoni emozionali», afferma Venuti. E poi c'è il primo singolo, "Il pubblico sei tu", il cui video ha per protagonista Giuseppe Cimarosa, figlio di un collaboratore di giustizia e imparentato con il boss mafioso Matteo Messina Denaro. Inizialmente scelto per la sua abilità nel cavalcare, è poi diventato simbolo di riscatto. Un uomo che si è schierato contro la criminalità, rischiando la vita e diventando una bandiera dell'antimafia. «Quando scrivo metto sempre qualcosa di me nei testi, ma anche l’immaginazione e le storie degli altri», ha confessato l'artista. «Conduco una vita tranquilla, vivo a Catania in un quartiere popolare del centro storico. Oggi è diventato un po’ bohémien, ma è sempre semplice e modesto, come piace a me».