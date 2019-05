Rocketman: arriva la colonna sonora

Nell'attesa dell'uscita di "Rocketman", il film dedicato alla vita di Elton John, in sala dal 29 maggio, è già disponibile la colonna sonora, che contiene i successi di Elton John & Bernie Taupin come immaginati da Giles Martin ed eseguiti dall'interprete della pellicola, Taron Egerton, oltre all'inedito, “(I'm Gonna) Love Me Again”, eseguito da Elton John e Taron Egerton.

E' stato il celebre produttore e compositore Giles Martin a reinterpretare e re-immaginare le hit di Elton, adattando la musica alla narrazione del film. A questo proposito, Elton John ha dichiarato: «Era così importante per me che la musica che ho composto e registrato fosse cantata da Taron. Volevo che mi interpretasse in tutti i sensi attraverso i testi di Bernie e la mia musica, e quindi non solo con la recitazione. Ho lasciato Taron nelle mani di Giles Martin, di cui mi fidavo perché è geniale. Non volevo vegliare sul processo e mi sono fidato che facessero ciò che dovevano fare artisticamente e alla fine sono rimasto stupito dal risultato. Ottenere la musica giusta è stata la cosa più importante, dato che le canzoni del film sono parte integrante della storia».

GUARDA IL DUETTO DI ELTON JOHN E TARON EGERTON DURANTE IL GALA' DELLA ELTON JOHN FOUNDATION

Nonostante il film fosse la storia della sua vita, Elton ha dunque lasciato libertà al produttore. E Giles Martin lo ha molto apprezzato: «La cosa bella di Elton è che è un vero artista: infatti lascia che le persone si approprino del suo lavoro e vuole che ne facciano una propria interpretazione. Tutto ciò è molto stimolante per lui. Avevamo la possibilità di reinterpretare e di dare una nuova versione delle canzoni mantenendole comunque fedeli all’originale. Le canzoni sono la storia del film, sono il cuore di ciò che accade. Una volta che le canzoni iniziano, si apre un mondo intero. Taron si è dedicato interamente a questo lavoro e credo che nessun altro avrebbe potuto interpretare Elton al meglio».

"Rocketman" è interpretato, oltre che da Taron Egerton nel ruolo di Elton, da Jamie Bell (Già protagonista dell'indimenticabile "Billy Elliot") nel ruolo del paroliere e compositore di Elton, Bernie Taupin, da Richard Madden nel ruolo del primo manager di Elton, John Reid e da Bryce Dallas Howard nella parte della madre di Elton. La regia è di Dexter Fletcher.

LA TRACKLIST DI ROCKETMAN

1 The Bitch Is Back (Introduction)

2 I Want Love

3 Saturday Night’s Alright (For Fighting)

4 Thank You For All Your Loving

5 Border Song

6 Rock & Roll Madonna - Interlude

7 Your Song

8 Amoreena

9 Crocodile Rock

10 Tiny Dancer

11 Take Me To The Pilot

12 Hercules

13 Don’t Go Breaking My Heart

14 Honky Cat

15 Pinball Wizard – Interlude

16 Rocket Man

17 Bennie and the Jets

18 Don’t Let The Sun Go Down - Interlude

19 Sorry Seems To Be The Hardest Word

20 Goodbye Yellow Brick Road

21 I’m Still Standing

22 (I’m Gonna) Love Me Again

** All songs written by Elton John and Bernie Taupin except ‘Thank You For All Your Loving’ written by Elton John and Caleb Quaye, ‘Don’t Go Breaking My Heart’ written by Ann Orson and Carte Blanche and ‘Pinball Wizard’ written by Pete Townshend

#Rocketman Facebook | Twitter | Insta