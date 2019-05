31 maggio 1993: il celebre manager Alan McGee scopre gli Oasis

Il 31 maggio 1993 una strana coincidenza fa sì che sia scoperta una delle band più amate degli Anni Novanta (e non solo). Quel giorno infatti il boss della casa discografica Creation, Alan McGee, che si trova a Glasgow, perde un treno. Per ingannare allora il tempo, in attesa del convoglio successivo, va a vedere i live in programma in un club, il King Tuts. Tra le band sul palco, ci sono gli Oasis. McGee ne è folgorato e dichiara: «Ho trovato la più grande rock'n'roll band dopo i Beatles!».

Alan McGee non si sbagliava. Gli Oasis sono subito messi sotto contratto per la sua Creation Records. E non gli faranno rimpiangere la decisione...