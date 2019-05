Il 29 maggio 1997 Jeff Buckley scompare mentre nuota nel Mississippi. Il corpo del musicista è ritrovato solo il 4 giugno.

Jeff Buckley era figlio del cantautore Tim Buckley. Era nato ad Anaheim, in California, il 17 novembre 1966. Il suo primo album, acclamato dalla critica, era stato "Grace". Pubblicato nel 1994, conteneva sette pezzi inediti e tre cover: "Lilac Wine", basata sulla versione di Nina Simone,"Corpus Christi Carol" di Benjamin Britten e "Hallelujah" di Leonard Cohen.

Buckley stava lavorando al disco "Sketches for My Sweetheart the Drunk" quando decise di fare una nuotata nel Mississippi. Il suo autista lo vide immergersi in acqua e svanire. Si pensa che sia stato un battello di passaggio a creare il gorgo che inghiotti immediatamente l'artista.

Dopo la sua morte, furono pubblicati diversi album postumi tra cui "Mystery White Boy", "Live a l'Olympia", "Live at Sin-é (Legacy Edition)" e "Grace Around the World".