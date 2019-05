Yola: vi facciamo scoprire il nuovo, grande talento di Walk Through Fire!

Yola, il nuovo, grande talento in arrivo dalla Gran Bretagna, è stata ospite di Radio Monte Carlo e ha raccontato a Rosaria Renna come è nato il suo amore per la musica e come è decollata la sua carriera.

Yola nasce e cresce a Bristol. Pur amando la musica, la madre le impedisce di dedicarsi alla sua passione. Yola si trasferisce a Londra, ma ha pochi soldi in tasca e finisce addirittura a vivere in strada. Grazie alla sua vice meravigliosa, fa da corista per artisti come Massive Attack, Chemical Brothers e Iggy Azalea, finché un video di un suo live arriva nella casella della posta di Dan Auerbach (Black Keys), che invita la giovane cantante a Nashville e produce il suo album d'esordio "Walk Through Fire". E' il momento del successo e del riconoscimento internazionale per Yola.

Scopri tutto nella nostra video-intervista esclusiva.