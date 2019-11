21 novembre: Queen e David Bowie al primo posto in classifica con Under Pressure.

Il 21 novembre 1981 "Under Pressure", cantata dai Queen e David Bowie, è al primo posto nella classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito.

"Under Pressure" era contenuta nell'album dei Queen "Hot Space" del 1982 ed è tra le canzoni più amate dai fan dei Queen. Il brano fu pubblicato il 26 ottobre 1981 e da allora continua a conquistare il favore del pubblico.

Solo adesso però Brian May ha rivelato, durante un'intervista rilasciata al magazine Mojo, che la lavorazione di "Under Pressure" non fu priva di tensioni. Nei ricordi di May, le sessioni «non furono facili perché eravamo tutti ragazzi precoci e David era molto... forte... Freddie e David si sono scontrati, senza dubbio. Ma sono cose che in studio succedono: è per questo che volano scintille ed è sempre per questo per cui la canzone è diventata fantastica».

May ricorda ancora come Freddie Mercury e David Bowie si fossero quasi sfidati «in modo sottile, come su chi sarebbe arrivato per ultimo in studio... E' stato in parte meraviglioso e in parte terribile, ma nella mia mente, adesso, ricordo più il meraviglioso del terribile. Quella collaborazione, in ogni caso, fu una storia a parte. All'epoca non ero soddisfatto del mixaggio, ma oggi, guardando indietro, credo ancora che sia una canzone speciale».

David Bowie eseguì "Under Pressure" in pubblico per la prima volta nel1992, al Freddie Mercury Tribute Concert, con Annie Lennox.