Dardust Night: il live show di Mahmood

Mahmood è stato ospite di Dardust Night per un live show memorabile. L'artista (che ha vinto con "Soldi") l'ultima edizione del Festival di Sanremo, racconta anche a Nick The Nightfly come è nata la sua collaborazione con Dardust (che è appunto produttore di "Soldi") e quali sono gli artisti che più lo hanno influenzato. Una vera sorpresa: scopriteli nel nostro video!