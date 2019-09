21 settembre: va in onda il concerto tributo per le vittime del'attacco alle Torri Gemelle

Il 21 settembre 2001 va in onda sulle reti televisive statunitensi il live "America: A Tribute To Heroes", nato da un'iniziativa di George Clooney. L'attore mobilita infatti un gran numero di celebrità per un concerto benefico in memoria delle vittime dell'attacco alle Torri Gemelle. I fondi raccolti sarebbero stati destinati alle famiglie delle vittime e ai vigili del fuoco di New York.

A esibirsi sul palco, illuminato da candele, 21 artisti, tra cui Bruce Springsteen, Stevie Wonder, U2, Alicia Keys, Billy Joel, Mariah Carey, Sting, Céline Dion.

Tra gli speaker grandi nomi dello spettacolo. Tra loro Tom Hanks, George Clooney, Will Smith, Cameron Diaz, Robin Williams, Sarah Jessica Parker, Tom Cruise, Julia Roberts, Robert De Niro, Clint Eastwood.