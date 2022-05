James Blunt in tour: il video

James Blunt si è esibito il 21 maggio in concerto al Forum di Assago, a Milano, con una emozionate data del suo tour. L'artista si è esibito a Padova il giorno successivo, il 22 maggio.

Un grande ritorno, con questo “Once Open a Mind Tour”, per l'artista britannico che si era fatto conoscere e apprezzare internazionalmente con hit come "You’re Beautiful” e album come "Back to Bedlam"

Il pubblico era attento, commosso ed emozionato e non ha mancato di cantare tutte le canzoni più amate insieme all'artista, spesso alzandosi in piedi per l'entusiasmo. James Blunt ha regalato momenti fortemente coinvolgenti, come quando si è seduto al pianoforte per eseguire “Goodbye My Lover“, lasciandola cantare ai presenti, in un'atmosfera resa magica grazie alle torce dei telefonini tutte accese. Mentre eseguiva “Cuz I Luv You“, l'artista ha invece indossato una maschera antigas ed è sceso in platea, correndo tra il pubblico e salutando e abbracciando alcuni tra gli spettatori.

Questa la scaletta:

Breathe

Wisemen

Carry You Home

Adrenaline

The Greatest

Goodbye My Lover

High

Smoke Signals (restarted once)

I Really Want You

Love Under Pressure

Postcards

So Long, Jimmy

Same Mistake

Monsters

Coz I Luv You (Slade cover)

You’re Beautiful

Stay the Night

OK(Robin Schulz cover)

Bonfire Heart

1973

(Foto blacc.o)