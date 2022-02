Yuman: con la mia musica voglio regalarvi belle sensazioni!

Il giovane e talentuoso Yuman ha conquistato il pubblico all'ultimo Festival di Sanremo con la sua canzone "Ora e qui". L'artista ha anche vinto il prestigioso Premio Jannacci.

Ora per Yuman è la volta di raccontarsi ai microfoni di Radio Monte Carlo, in un'intensa intervista con Isabella e Alberto. L'occasione è la pubblicazione del suo ep "Qui".

Yuman ha anche eseguito live due dei suoi brani: “Ora e Qui” e “Now Confessed”.

L'ep "Qui" oltre ai brani sanremesi contiene quattro brani inediti, sia in italiano che in inglese, e dimostra la grande capacità di Yuman nel rapportarsi al nu soul, dagli echi di gospel moderno di "Wild Eyes" al funky soul contemporaneo di "Stay Out". Yuman trasporta inoltre la nostra lingua nel mondo della black music, con la sua voce unica, intensa ed emozionante.