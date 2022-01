L'Italian Gospel Choir esegue "Oh Happy Day"

E' stata una notte speciale, quella del 31 dicembre appena trascorso.

Ed è stata speciale anche la programmazione che Radio Monte Carlo ha preparato con particolare cura e affetto per gli ascoltatori, un percorso musicale ricco di entusiasmanti sorprese e grande musica. Non è mancato poi il momento emozionante affidato all'Italian Gospel Choir. che ha eseguito, dalla sala concerti di Radio Monte Carlo, il grande classico della notte di San Silvestro: "Oh Happy Day".