29 giugno1985: David Bowie e Mick Jagger registrano una cover di “Dancing in the Streets”

Il 29 giugno 1985 "Dancing In The Street", la hit del 1964 di Martha Reeves and The Vandellas, è registrata da David Bowie e Mick Jagger in occasione del Live Aid.

Bowie si sarebbe esibito al Wembley Stadium di Londra, Jagger al JFK Stadium di Philadelphia, e l'idea originaria era di farne un'unica performance grazie al collegamento via satellite. Purtroppo non fu però possibile dar vita al collegamento. Così fu tramesso solo il video della canzone, per ben due volte.

La clip fu anche proiettata nei cinema, prima del film "Per favore, ammazzatemi mia moglie" (Jagger partecipava alla colonna sonora).

(foto Getty Images)