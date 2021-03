Gaia: tutto il mio amore per la musica

Lunedì 22 marzo ospite di Due come noi è stata Gaia, che ha raccontato a Rosaria e Max tutte le sue emozioni al Festival di Sanremo.

Gaia ha anche raccontato durante l'intervista come mai abbia scelto di interpretare, durante la serata dedicata alla Canzone d’Autore, il celebre brano di Luigi Tenco “Mi sono innamorato di te”, con una delle artiste internazionali più interessanti del momento, Lous and The Yakuza. L'occasione è ideale per rivelare anche le proprie influenze musicali.

Gaia, già vincitrice di “Amici 19”, può vantare hit come “Chega” (doppio disco di platino) e “Coco Chanel” (disco d’oro) e l'album “Nuova Genesi” già certificato disco d’oro.