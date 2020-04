James Blunt - The Greatest

James Blunt ha pubblicato il video del singolo "The Greatest", tratto dall'album "Once Upon A Mind". La canzone è una commovente ballad suonata al pianoforte.

Protagonisti del video, diretto da Jacob Wise, sono tutte le persone impegnate contro il virus e i profitti generati nel 2020 saranno devoluti al Servizio Sanitario Nazionale inglese (NHS).

«Originariamente ho scritto "The Greatest" per i miei bambini, un messaggio di speranza per il loro futuro, per loro che dovranno vivere un modo che sta impazzendo», ha dichiarato James. «Ma nelle ultime settimane il brano ha assunto un nuovo significato, guardando le persone del Servizio Sanitario, i primi soccorritori, i medici e gli infermieri in tutto il mondo combattere il coronavirus. Sono loro i veri eroi, sono loro i veri GREATEST, i più grandi, a cui tutti noi dobbiamo dimostrare la gratitudine che si meritano».