20 luglio 1945: nasce Kim Carnes

Il 20 luglio 1945 nasce a Hollywood Kim Carnes. Il suo più grande successo è stata la canzone "Bette Davis Eyes".

Il video di "Bette Davis Eyes" fu girato da Russell Mulcahy ("Highlander", "Verdetto finale", "Resident Evil").

"Bette Davis Eyes" vinse anche un Grammy Award nel 1982. E Kim Carnes? Apparve nella colonna sonora di "Flashdance" con il brano "I'll Be Here Where The Heart Is" e duettò con Barbra Streisand in "Make no Mistake (He's Mine)". da tempo si dedica soprattutto a progetti per il cinema e la televisione.