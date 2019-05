Le emozionanti atmosfere sonore di RIOPY

RIOPY (nome d'arte di Jean-Philippe Rio-Py) è un compositore e pianista nato in Francia, ma residente a Londra. Le sue composizioni sono caratterizzate da una eccezionale qualità esecutiva e da un'atmosfera sonora emozionante e avvolgente.

La musica di RIOPY è stata usata nei trailer di film celebri ("The Danish Girl", "Il senso di una fine"), in diversi documentari trasmessi da BBC, ITV e Channel 4 e in spot televisivi di brand come Armani, Samsung, Ikea. Nel 2017 RIOPY ha entusiasmato con i suoi live gli spettatori di Piano City Milano. Nel 2018 ha pubblicato il suo album di debutto per Warner Classics: 16 brani da lui composti ed eseguiti A febbraio 2019 è uscito un EP contenente il singolo intitolato Le Rêve, utilizzato nella campagna di spot tv Peugeot andata in onda a febbraio.

RIOPY, che si è anche esibito alla Royal Opera House, è stato nominato Young Steinway Artist.

La musica di RIOPY invita a un ascolto meditativo e intenso. Non a caso il suo ultimo singolo (di cui vi facciamo vedere il video) si intitola "Meditation". RIOPY ha anche curato in esclusiva per Apple Music una playlist dedicata alla Meditazione.