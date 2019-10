Robert Redford brilla al Gala per la Tutela degli Oceani

Si è svolto sulle Terrazze dell’Opera di Monaco il Monte Carlo Gala per l’Oceano Globale, alla presenza di tante star sensibili al problema della tutela ambientale.

L’evento era organizzato dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco e da Milutin Gatsby, presidente della Global Fundraising.

A ricevere il Premio della Fondazione Principe Alberto II di Monaco, già attribuito in passato a Leonardo DiCaprio e Orlando Bloom è stato Robert Redford.

Alla serata erano presenti anche Nicole Kidman, Jane Seymour, Adriana Lima e Isabeli Fontana. I proventi del Gala saranno impiegati per sviluppare le aree marine protette e salvaguardare le specie minacciate e per la ricerca per l’impatto dei cambiamenti climatici, la promozione dell’innovazione e la lotta contro l’inquinamento della plastica.