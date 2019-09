Le bellissime immagini della Principessa Charlene

Non perdere il video esclusivo per ricordare i momenti più belli degli ultimi mesi a Monte Carlo. Dalle immagini più emozionanti delle nozze di Louis Ducruet al clou del Ballo della Croce Rossa, con un'affascinante Principessa Charlene. In chiusura, il viaggio avventuroso di Greta Thunberg alla volta di New York, a bordo del Malizia, il catamarano condotto da Pierre Casiraghi.