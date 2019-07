E' tornata a Monte Carlo, per l'edizione del 2019, l'evento di street art UPAW (Urban Painting Around The World). Dieci artisti provenienti da sette paesi si sono esibiti per tre giorni con performance di street art sul tema: “Animali in via di estinzione“.

Le opere sono state realizzate con bombolette ecologiche. I proventi ricavati dalla loro vendita all'asta saranno donati alla Fondazione Principe Alberto II di Monaco.

Guarda il video esclusivo.