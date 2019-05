Grace Kelly: il primo incontro con il Principe Ranieri

Quella tra Grace Kelly e il Principe Ranieri è stata una grande storia d'amore. E adesso, fino al 15 ottobre il Palazzo Principesco di Monaco ospita nei Grandi Appartamenti un'eccezionale esposizione fotografica, intitolata “Monaco, 6 maggio 1955. Storia di un incontro”.

La mostra è il racconto minuto per minuto di quella giornata memorabile, in cui l'attrice di Hollywood e il principe si conobbero, con scatti in posa e naturali in vari formati. Trecento foto sono state scattate dai fotografi, Michel Simon di Paris Match ed Edward Quinn. Ci sono anche alcuni oggetti, tra cui la riproduzione del vestito indossato da Grace e documenti, lettere e fax.

Il Principe Alberto II, visitando la mostra in anteprima, ha dichiarato: «Devo dire grazie a tutti coloro che hanno lavorato per ricostruire quanto avvenne in quella giornata. Ci sono fotografie eccezionali. Non sono mai entrato nei dettagli di quell’incontro con i miei genitori, ne abbiamo parlato ogni tanto. Sicuramente "Monaco, 6 maggio 1955. Storia di un incontro" fu un momento speciale e se qualcosa è accaduto fra loro quel pomeriggio, penso sia stato nei giardini, quando hanno conversato in modo più intimo negli ultimi minuti del loro incontro».

In quel pomeriggio accaddero anche alcuni episodi curiosi: il vestito indossato da Grace doveva essere beige, adatto per l’ora del tè e non a fiori. Il protocollo di Palazzo richiedeva il cappello alle signore, ma Grace non ne aveva a Cannes, per cui indossò un cerchietto di fiori finti cambiando l’acconciatura dei capelli. Inoltre, l’appuntamento venne anticipato di un’ora, perché lei doveva essere a Cannes per le 18,30. Infine, il viaggio in auto da Cannes a Monaco subì un po' di ritardo, anche per un piccolo incidente tra le due vetture che accompagnavano la delegazione.

In ritardo arrivò anche il Principe Ranieri dalla sua villa di Cap Ferrat e così Grace iniziò la visita da sola e i due fotografi cominciarono a scattare.

Restò a Palazzo un’ora e mezza, con Ranieri s’intrattenne gli ultimi venti minuti, ma fu un incontro che cambiò la loro vita e il destino del Principato.

Si sposarono meno di un anno dopo, il 18 e 19 aprile 1956.