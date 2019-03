Monte Carlo: il dono dello street artist Kobra

Il celebre street artist brasiliano Kobra ha realizzato per il Principato una grande opera, come riconoscimento dell'impegno di Monaco e del Principe Alberto II a favore dell'ambiente.

Il dipinto, di dimensioni davvero imponenti, è stato svelato lunedì 18 marzo sul molo dello Yacht Club di Monaco, di fronte alla stampa e alle autorità.

L'opera si ispira a Dalì e rappresenta dei ghiacci polari sul mare azzurro.

Kobra è nato nel 1976 a San Paolo del Brasile. I suoi affreschi si trovano nelle più grandi città del mondo e mettono in risalto tematiche come il salvataggio degli animali, il riscaldamento globale (come nella tela realizzata allo Yacht Club di Monaco) o la deforestazione. Kobra è conosciuto anche per i ritratti di personaggi famosi come Nelson Mandela, Gandhi, Bob Marley, Albert Einstein o Salvador Dalì.