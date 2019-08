Bellissimo e romantico: il Calendario Pirelli 2020 è dedicato a Giulietta (sì, quella di Giulietta e Romeo!)

E' romantico (e davvero suggestivo) il tema del Calendario Pirelli 2020: "Looking for Juliet". La Giulietta cui allude il titolo è infatti quella resa immortale dal celebre dramma di Shakespeare "Giulietta e Romeo".

Il fotografo Paolo Roversi, che firma il prestigioso Calendario Pirelli 2020, ha infatti invitato nove eccezionali protagoniste a interpretare per il suo obiettivo l'immagine di Giulietta.

Si tratta delle attrici britanniche Claire Foy, Mia Goth ed Emma Watson, delle attrici statunitensi Indya Moore, Yara Shahidi e Kristen Stewart, della cantante cinese Chriss Lee, della cantante spagnola Rosalia e dell'artista franco italiana Stella Roversi.

Le foto sono state scattate tra Parigi e Verona (naturalmente) nel mese di maggio. Ogni "modella" ha rappresentato la propria immagine di Giulietta, recitando, cantando o posando.

«Sto ancora cercando la mia Giulietta e la cercherò per tutta la mia vita. Perché Giulietta è un sogno», ha rivelato Paolo Roversi.

