50 portate e per tetto l'aurora boreale: l'incredibile ristorante di Copenaghen

A Copenaghen si trova un ristorante davvero unico nel suo genere. Si chiama Alchemist e si trova in un ex magazzino del Royal Danish Theatre, ristrutturato dallo Studio Duncalf e reso semplicemente mozzafiato. La sua cupola planetaria è alta 17 metri e stupisce con i suoi video di paesaggi nordici e aurore boreali. Su tre piani, vasto 2.000 metri quadrati, ospita anche una stanza per l’installazione della street artist newyorchese Lady AIKO.

Lo chef Rasmus Musk, nuovo talento della ristorazione, seduce con il suo sofisticato menù: ben 50 portate, per una cena della durata di ben 5 ore. Che volano, grazie agli spettacoli meravigliosi della cupola e alla bellezza e bontà dei piatti. Un vero antidoto al fast food.

«La formula fondamentale della cena al ristorante ha seguito più o meno lo stesso copione negli ultimi 100 anni», ha dichiarato Musk. «Quando ho iniziato a investigare con la drammaturga Louise Rahr Knudsencome come il teatro potesse arricchire la gastronomia, ho capito quanto questi due mondi fossero simili».