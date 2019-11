Ecco l'hotel per chi ama i libri!

Siete degli amanti della lettura? Divoratori di romanzi? Allora Obidos, un paesino con più di 700 anni di storia nel cuore del Portogallo, vi porta nell’hotel dei vostri sogni.

L'albergo si chiama Literary Man Hotel e tra suoi grandi scaffali di legno si può scegliere tra più di 44mila titoli, che tra un volume e l’altro variano in generi e argomenti. Insomma, ce n’è per tutti!

Gli ospiti dell’hotel possono scegliere l’opzione che preferiscono: noleggiare un libro per la notte oppure comprarlo e tenerlo per sempre con loro.

Per rendere ancora più piacevole la full immersion nella lettura, si può anche scegliere di ordinare un buon cocktail al Gin Bar dell’albergo, da sorseggiare nei salottini accoglienti e intimi, confortevoli e dal gusto retrò, che catapultano l’immaginazione dell’ospite direttamente tra le righe delle sue storie preferite.

L’ambientazione dell’hotel è davvero unica: nasce dalla ristrutturazione di una chiesa sconsacrata trasformata in biblioteca, con tanto di volte, archi e colonnati.

Anche le diverse opzioni di soggiorno sono originali e particolari, come già tutto l’hotel: vengono proposti diversi pacchetti, tra cui libroterapia e relax o gite nella natura a tema letterario.

È l’albergo perfetto per chi non rinuncerebbe mai a un buon libro o a una bella storia, neppure in vacanza o durante un viaggio di lavoro.