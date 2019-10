Vi portiamo nell'hotel di Pretty Woman!

Cosa c’è di meglio che rilassarsi sul divano di casa gustandosi il proprio film preferito? Forse niente, sebbene qualcuno potrebbe obiettare che una bella vacanza, magari proprio in uno dei luoghi ammirati nella pellicola, potrebbe essere ancora più entusiasmante.

Molti dei film cult mostrano infatti diverse scene girate in alcuni luoghi che tanto segreti non sono (ma di sicuro sono esclusivi!): avete presente quei lussuosi hotel dove il protagonista di turno soggiorna? Ebbene, abbiamo raccolto i 6 hotel più lussuosi apparsi in pellicole celebri. Volete dare un’occhiata? Vi avvertiamo subito: le camere non sono alla portata di tutti!

1- Beverly Wilshire – Pretty Woman

Questo hotel di lusso si trova a Los Angeles ed è stato utilizzato come scenografia per numerosi film: qui sono stati girati “Sex and the City – Il film”, “Ragazze a Beverly Hills” e soprattutto il celeberrimo “Pretty Woman” con Richard Gere e Julia Roberts. L’hotel è talmente conosciuto che i cittadini del posto lo chiamano il “Pretty Woman Hotel”. Una notte qui costa circa in media 670 euro.



2. Hotel degli Orafi – Camera con vista

Anche l’Italia è ben rappresentata in questa particolare classifica. Il film cult “Camera con vista” del 1985 (regia di James Ivory, con Daniel Day-Lewis, Judi Dench e Helena Bonham Carter nel cast) è stato girato in parte nell’Hotel degli Orafi che si trova sul Lungarno degli Archibusieri a Firenze. I più attenti ricorderanno che la stanza dove alloggiava la Bonham Carter era la 414, che presenta un magnifico terrazzo con vista sul Ponte Vecchio. Una stanza, in media, costa circa 250 euro.



3. Hotel Regina Louvre – The Bourne Identity

In questo Hotel Jason Bourne, interpretato da Matt Damon, trova il suo alter ego John Michael Kane, che alloggia in una delle camere. Ci troviamo a Parigi e dalle stanze del Regina Louvre si può ammirare la Torre Eiffel. Per soggiornare in questo hotel bisogna sborsare circa 370 euro per notte.



4. Taj Lake Palace – Octopussy – Operazione Piovra

In questa classifica non poteva mancare James Bond: nel film del 1983 con Roger Moore appare questo magnifico hotel indiano situato in un isolotto nella città di Udaipur. È stata proprio l’atmosfera esotica, rilassante e le tante piante tropicali che hanno attirato la troupe del film che ha deciso di girare qui alcune scene. Una notte in una camera in questo hotel costa in media 700 euro.



5. The Plaza – Mamma, ho ripreso l’aereo: mi sono smarrito a New York

A New York si trova il The Plaza, l’hotel dove un giovanissimo Macaulay Culkin cercava di sfuggire dai suoi due aguzzini nel film cult “Mamma, ho ripreso l’aereo: mi sono smarrito a New York”. Non si tratta però di un hotel popolare, le sue camere vengono in media 760 euro a notte.



6- Park Hyatt – Lost in Translation

In questo hotel 5 stelle di Tokyo Bill Murray e Scarlett Johansson hanno dato vita a buona parte del film di Sofia Coppola. Dalle sue camere si può ammirare il monte Fuji e i più attenti non si saranno dimenticati del bellissimo bar dove i due protagonisti sorseggiano gustosi cocktail. Per soggiornarvi sono necessari circa 580 euro a notte.