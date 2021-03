Nick The Nightfly e quei suoi momenti impagabili

Quanti grandi ospiti! E quante meravigliose performance: puntata dopo puntata, Monte Carlo Nights e Nick The Nightfly ci hanno regalato emozioni difficili da descrivere a parole. Musica, sorrisi, rivelazioni, confessioni... un vero patrimonio di suoni e umanità.

E, in tante e tante ore di programma, nel corso degli anni, Nick ci ha anche regalato dei momenti irresistibili. Per lui, nato a Glasgow, la lingua italiana ormai è quasi una madre lingua, ma... ogni tanto le pericolose insidie del nostro idioma fanno capolino e perfino uno speaker come Nick ci casca.

Ecco così nel nostro video alcuni dei momenti più divertenti che lo vedono alle prese con i nostri trabocchetti linguistici. A organizzare lo scherzo a sorpresa, dedicato a Monte Carlo Nights, Andro Merkù e Stefano Andreoli, direttamente da Bonjour Bonjour!